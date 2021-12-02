Глава МЗС Швеції розчарована у відсутності прогресу у вирішенні конфлікту на сході України

Глава МЗС Швеції і чинна голова ОБСЄ Анн Лінде заявила про розчарування у зв’язку з відсутністю істотного прогресу у врегулюванні конфлікту на сході України.

Про це вона заявила під час засідання глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Жоден конфлікт не справляє найбільш поляризуючого ефекту на європейську безпеку ніж той що відбувається в Україні, включаючи Крим. Це топ-пріоритет шведського головування і фундаментальний виклик для європейської безпеки, його продовження призводить до жертв і спричиняє страждання серед населення по обидва боки лінії зіткнення" - заявила Лінде.

За її словами, зростання напруженості протягом цього року є джерелом великого занепокоєння.

"І я розчарована відсутністю істотного прогресу у знаходженні стійкого політичного рішення з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України" - наголосила міністр.

Вона при цьому згадала про два своїх візити до України.

"Гуманітарні потреби мають переважати над політичними переконаннями. Пункти пропуску мають бути відкриті по обидва боки контактної лінії. Міжнародне право, в тому числі міжнародне право, треба поважати" - наголосила Лінде.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ лишається ключовим фактором стабільності, їй слід надати необмежений доступ для моніторингу ситуації" - заявила також вона.

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