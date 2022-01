Польша начала председательство в ОБСЕ

Польша с 1 января 2022 года начала председательство в Организации безопасности и сотрудничества в Европе на один год.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По ротационному принципу, на 2021 год главой ОБСЕ стал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Польша планирует сосредоточиться на достижении прогресса в мирном урегулировании конфликтов.



Збигнев Рау отметил, что для Польши будет ключевой целью обеспечить соблюдение фундаментальных принципов и обязательств ОБСЕ, заложенных в Хельсинкском заключительном акте и последующих документах. "Настоящий диалог между странами-участницами должен основываться на принципах международного права и приверженности существующим механизмам ОБСЕ", - сказал он.

Збигнев Рау подробно представит приоритеты польского председательства на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

"Приветствую коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ. Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановления уважения к международному праву и территориальной целостности Украины", - отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Congratulations to @RauZbigniew on assuming the OSCE Chairpersonship. Looking forward to working together on defending OSCE commitments, including the sovereign right of states to choose their future, restoring respect for international law and Ukraine’s territorial integrity.