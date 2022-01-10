Тисячі людей протестували у Празі проти обов’язкової вакцинації

Тисячі людей вийшли на протест в неділю у Празі, виступаючи проти обов'язкової вакцинації від COVID-19 для певних груп населення та професій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Протестувальники зібралися на Вацлавській площі в центрі Праги. Вони ставили під сумнів ефективність нинішніх вакцин та виступали проти вакцинації дітей. Люди йшли маршем столицею, скандуючи "Свобода, свобода".

Prague marches tonight to end COVID law. pic.twitter.com/edzFTsIQXq — Aaron Ginn (@aginnt) January 9, 2022

Протест у Празі відбувся вслід за аналогічними, але меншими демонстраціями у кількох чеських містах у суботу.

На початку грудня попередній уряд країни випустив розпорядження, згідно з яким вакцинація має стати обов'язковою для осіб віком 60 років і старших, а також для медичного персоналу, поліцейських, пожежників та студентів-медиків.

Наказ повинен набути чинності в березні, але він все ще може бути скасований.

Пізніше у грудні адміністрацію прем'єр-міністра Андрея Бабіша змінив новий уряд, сформований п'ятьма партіями, які перемогли на парламентських виборах у жовтні.

Новий уряд виступив проти обов'язкової вакцинації людей похилого віку і був готовий скасувати її. Водночас нова адміністрація не виключила, що для деяких груп вакцинація все ще може бути обов'язковою - залежно від розвитку пандемії.

Уряд має оголосити про своє рішення до середини лютого.

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