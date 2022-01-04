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У Чехії працівниць центру вакцинації запідозрили у підробці десятків ковід-сертифікатів

Вівторок, 4 січня 2022, 18:15

У Чехії почали розслідування щодо чотирьох жінок, з яких дві працювали в центрі вакцинації, за можливу фальсифікацію документів про щеплення від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinky.

Розслідування почалося після анонімного листа до керівництва лікарні, при якій працює вакцинаційний центр.

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За попередніми даними, завдяки недоброчесним працівницям вакцинаційного центру у місті Всетін у Злінському краї сфальсифіковані сертифікати про щеплення, якого насправді не було, отримали щонайменш 74 людей, і видачі ще 8 документів встигли запобігти. Двох жінок підозрюють у посередництві між потенційними клієнтами і співробітницями вакцинаційного центру. 

Випадки підробки відбувались щонайменш із вересня 2021 року. 

Уся послуга коштувала від 2 до 7 тисяч чеських крон, за даними слідства, загалом учасниці схеми могли заробити близько 20 тисяч євро. 

За статтями звинувачень їм може загрожувати від 3 до 5 років позбавлення волі, зокрема за отримання хабаря та знищення доз вакцини.

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Чехія Коронавірус Вакцини

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