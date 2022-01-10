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Тысячи людей протестовали в Праге против обязательной вакцинации

Понедельник, 10 января 2022, 09:36

Тысячи людей вышли на протест в воскресенье в Праге, выступая против обязательной вакцинации от COVID-19 для определенных групп населения и профессий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Протестующие собрались на Вацлавской площади в центре Праги. Они подвергали сомнению эффективность нынешних вакцин и выступали против вакцинации детей. Люди шли маршем по столице, скандируя "Свобода, свобода".

Протест в Праге произошел следом за аналогичными, но меньшими демонстрациями в нескольких чешских городах в субботу.

В начале декабря предыдущее правительство страны выпустило распоряжение, согласно которому вакцинация должна стать обязательной для лиц старше 60 лет, а также для медицинского персонала, полицейских, пожарных и студентов-медиков.

Приказ должен вступить в силу в марте, но он все еще может быть отменен.

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Позже в декабре администрацию премьер-министра Андрея Бабиша сменило новое правительство, сформированное пятью партиями, победившими на парламентских выборах в октябре.

Новое правительство выступило против обязательной вакцинации пожилых людей и было готово отменить ее. В то же время новая администрация не исключила, что для некоторых групп вакцинация все еще может быть обязательной - в зависимости от развития пандемии.

Правительство должно объявить о своем решении до середины февраля.

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Чехия Коронавирус Вакцины

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