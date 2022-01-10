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Військові США розмістять передовий штаб в Албанії

Понеділок, 10 січня 2022, 14:09

Командування спеціальних операцій США у Європі (SOCEUR), що базується в Штутгарті, розмістить передовий штаб американських сил спецоперацій (SOF) в Албанії на ротаційній основі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач", наводячи відповідну заяву командування.

"Як частина триваючих зусиль для покращення спроможностей сил спецоперацій, як наріжного каменю регіональної стабільності, SOCEUR прийняло рішення розмістити в Албанії передовий штаб на ротаційній основі. Рішення було ухвалене у тісній координації з посольством США у Тирані та на запрошення уряду Албанії", - зазначають у заяві.  

Албанію обрали для розміщення штабу через можливість для швидкого переміщування та тренувань на Балканах у тісній координації з іншими союзними.

"Це фантастична новина... Це вираз дуже високої довіри та дуже тісної співпраці", - сказав прем'єр-міністр Албанії Еді Рама у спеціальному відеозверненні.

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США Албанія

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