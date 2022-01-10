Военные США разместят передовой штаб в Албании

Базирующееся в Штутгарте командование специальных операций США в Европе (SOCEUR) разместит передовой штаб американских сил спецопераций (SOF) в Албании на ротационной основе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач", приводя соответствующее заявление командования.

"Как часть продолжающихся усилий для улучшения способностей сил спецопераций как краеугольного камня региональной стабильности, SOCEUR приняло решение разместить в Албании передовой штаб на ротационной основе. Решение было принято в тесной координации с посольством США в Тиране и по приглашению правительства Албании", - отмечают заявлении.

Албанию выбрали для размещения штаба за возможность быстрого перемещения и тренировок на Балканах в тесной координации с другими союзниками.

"Это фантастическая новость... Это выражение очень высокого доверия и тесного сотрудничества", - сказал премьер-министр Албании Эди Рама в специальном видеообращении.