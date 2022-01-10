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Москва заявила про "неприйнятні умови" США для роботи Ради Росія-НАТО

Понеділок, 10 січня 2022, 15:02

Заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков заявив, що США хочуть відновити роботу Ради Росія – НАТО на неприйнятних для Москви умовах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Вони хочуть відновити діяльність Ради Росія — НАТО, але на своїх умовах, за тим порядком денним, який їх влаштовує, з упором на так звану деескалацію, так звану російську агресію в Україні", — сказав Рябков перед зустріччю з американською делегацією в Женеві.

Рябков також сказав, що позиція Вашингтона полягає в тому, щоб "завантажити" російські ідеї та пропозиції в "технологічне середовище з погляду дипломатії", яке склалося протягом останніх десятиліть.

Він припустив, що США воліли б "все злити" в ОБСЄ, де Росія неодноразово порушувала ці питання з мінімальними результатами.

Нагадаємо, високопосадовці США та Росії офіційно розпочали в понеділок в Женеві переговори щодо безпеки в рамках низки дипломатичних зустрічей в Європі цього тижня, спрямованих на послаблення напруженості довкола України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.

Про очікування від переговорів Заходу з Росією читайте у публікації - 8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

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