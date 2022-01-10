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Укр / Рус
Укр / Рус

Москва заявила о "неприемлемых условиях" США для работы Совета Россия-НАТО

Понедельник, 10 января 2022, 15:02

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США хотят возобновить работу Совета Россия — НАТО на неприемлемых для Москвы условиях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

"Они хотят восстановить деятельность Совета Россия — НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую российскую агрессию на Украине", — сказал Рябков перед встречей с американской делегацией в Женеве.

Рябков также сказал, что позиция Вашингтона состоит в том, чтобы "погрузить" российские идеи и предложения в "технологическую среду с точки зрения дипломатии", которая сложилась в течение последних десятилетий.

Он предположил, что США предпочли бы "все слить" в ОБСЕ, где Россия неоднократно поднимала данные вопросы с минимальными результатами.

Напомним, высокопоставленные чиновники США и России официально начали в понедельник в Женеве свои переговоры по безопасности в рамках ряда дипломатических встреч в Европе на этой неделе, направленных на ослабление напряженности вокруг Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"

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