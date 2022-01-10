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Президент Євроради провів переговори з президентом Казахстану

Понеділок, 10 січня 2022, 17:09

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів переговори з президентом Казахстану щодо заворушень, які призвели до загибелі людей.

Про це Мішель написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Обговорили останні події у Казахстані із президентом Токаєвим. Висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей у ​​день жалоби у Казахстані. Наголосив на важливості партнерства Європейського Союзу та Казахстану та підтримці суверенітету, безпеки та стабільності при повній повазі прав людини та основних свобод", - йдеться у повідомленні.

Токаєв у свою чергу повідомив, що надав Мішелю оновлену інформацію щодо ситуації в Казахстані.

"Ми зіткнулися з безпрецедентним актом агресії та зазіханням на нашу державність і вжили термінових заходів щодо відновлення конституційного порядку та законності", - написав він у Twitter, не уточнивши, з якого боку була агресія.

Нагадаємо, в ОДКБ повідомили, що на території Казахстану перебувають понад 2000 "миротворців", задіяних у інтервенції.

Більше про посилення Росії через події у Казахстані дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" або читайте в статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан.

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Казахстан

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