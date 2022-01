Президент Евросовета провел переговоры с президентом Казахстана

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел переговоры с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым по поводу беспорядков, которые привели к гибели людей.

Об этом Мишель написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Обсудили последние события в Казахстане с президентом Токаевым. Выразил соболезнования в связи с гибелью людей в день траура в Казахстане. Указал на важность партнерства Европейского Союза и Казахстана и поддержание суверенитета, безопасности и стабильности при полном уважении прав человека и основных свобод", – говорится в сообщении.

Discussed latest developments in 🇰🇿 with president @TokayevKZ Expressed condolence for loss of life on Kazakhstan’s day of mourning. Stressed importance of 🇪🇺-🇰🇿partnership and support to sovereignty, security & stability in full respect of human rights & fundamental freedoms. pic.twitter.com/09IbHSNs0d

Токаев в свою очередь сообщил, что предоставил Мишелю обновленную информацию о ситуации в Казахстане.

"Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и законности", - написал он в Twitter, не уточнив, с какой стороны была агрессия.

Productive conversation with @eucopresident Charles Michel today. Updated on situation in #Kazakhstan. We faced unprecedented act of aggression and assault on our statehood, and took urgent measures to restore constitutional order and rule of law. pic.twitter.com/2JC8UOfhie