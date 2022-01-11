Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Помер президент Європарламенту

Вівторок, 11 січня 2022, 08:02

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі помер у віці 65 років.

Про це у Twitter повідомив його речник Роберто Куільйо, передає "Європейська правда".

"Президент Європарламенту Давід Сассолі помер 11 січня о 1:15 у лікарні в Авіано, Італія, куди його госпіталізували", – написав він.

Сассолі перебував у лікарні з 26 грудня "через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", – йдеться в заяві його офісу в понеділок.

Видання Politico нагадує, що у вересні Сассолі був доставлений до лікарні в Страсбурзі для лікування важкої форми пневмонії.

Сассолі розпочав свою професійну кар'єру як журналіст, працюючи в газетах, перш ніж перейти на телебачення. Вперше він був обраний до Європейського парламенту в 2009 році як член італійської лівоцентристської Демократичної партії.

Депутат Європарламенту з Мальти Роберта Метсола, яка балотується як кандидат від Європейської народної партії на зміну Сассолі на посту президента, написала в Twitter: "У мене розбите серце. Європа втратила лідера, я втратила друга, демократія втратила чемпіона", додавши, що Сассолі "присвятив своє життя тому, щоб зробити світ кращим і справедливішим".

"Який великий шок і велика втрата", - написав євродепутат Ісмаїл Ертуг у Twitter.

Депутат Європарламенту Паоло Борчіа сказав, що він "приголомшений смертю" свого колеги-італійця.

У листопаді  Сассолі розповів про те, що його пневмонія була викликана "хворобою легіонерів", але висловив сумнів, що міг заразитися в парламенті, незважаючи на нещодавню історію спалахів в установі.

"Хвороба легіонерів" у деяких випадках може призводити до смерті і переноситься краплями води у великих водопровідних системах.

Представник Сассолі сказав, що президент "ймовірно" підхопив хворобу в готелі приблизно в той час, коли він захворів у середині вересня, під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі.

У будівлях Європарламенту в Брюсселі та Страсбурзі є давня історія спалахів хвороби.

За останні два роки у Страсбурзі було понад 20 випадків захворювання, деякі виявилися фатальними.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Санкції всупереч Байдену: чи зможе Конгрес США заблокувати "Північний потік-2"

Доля посилених санкцій проти "Північного потоку-2" буде вирішена вже 14 січня. І хоча проєкт республіканців не має підтримки більшості, ситуація залишається хиткою.
11 січня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави

Нинішня польська влада готова до реальної підтримки України, незалежно від поглядів Німеччини чи РФ. Чи збережеться цей курс у випадку перемоги опозиції?
10 січня 2022 — Пшемислав Журавський вель Граєвський, голова Ради безпеки й оборони при президенті Польщі

8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

У ЄС не приховують, що їх це все дратує! Адже принцип "нічого про нас без нас" стосується не лише України, а й усіх європейських держав...
10 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда