Помер президент Європарламенту

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі помер у віці 65 років.

Про це у Twitter повідомив його речник Роберто Куільйо, передає "Європейська правда".

"Президент Європарламенту Давід Сассолі помер 11 січня о 1:15 у лікарні в Авіано, Італія, куди його госпіталізували", – написав він.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.