Помер президент Європарламенту

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі помер у віці 65 років.

Про це у Twitter повідомив його речник Роберто Куільйо, передає "Європейська правда".

"Президент Європарламенту Давід Сассолі помер 11 січня о 1:15 у лікарні в Авіано, Італія, куди його госпіталізували", – написав він.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

Сассолі перебував у лікарні з 26 грудня "через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", – йдеться в заяві його офісу в понеділок.

Видання Politico нагадує, що у вересні Сассолі був доставлений до лікарні в Страсбурзі для лікування важкої форми пневмонії.

Сассолі розпочав свою професійну кар'єру як журналіст, працюючи в газетах, перш ніж перейти на телебачення. Вперше він був обраний до Європейського парламенту в 2009 році як член італійської лівоцентристської Демократичної партії.

Депутат Європарламенту з Мальти Роберта Метсола, яка балотується як кандидат від Європейської народної партії на зміну Сассолі на посту президента, написала в Twitter: "У мене розбите серце. Європа втратила лідера, я втратила друга, демократія втратила чемпіона", додавши, що Сассолі "присвятив своє життя тому, щоб зробити світ кращим і справедливішим".

"Який великий шок і велика втрата", - написав євродепутат Ісмаїл Ертуг у Twitter.

Депутат Європарламенту Паоло Борчіа сказав, що він "приголомшений смертю" свого колеги-італійця.

У листопаді Сассолі розповів про те, що його пневмонія була викликана "хворобою легіонерів", але висловив сумнів, що міг заразитися в парламенті, незважаючи на нещодавню історію спалахів в установі.

"Хвороба легіонерів" у деяких випадках може призводити до смерті і переноситься краплями води у великих водопровідних системах.

Представник Сассолі сказав, що президент "ймовірно" підхопив хворобу в готелі приблизно в той час, коли він захворів у середині вересня, під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі.

У будівлях Європарламенту в Брюсселі та Страсбурзі є давня історія спалахів хвороби.

За останні два роки у Страсбурзі було понад 20 випадків захворювання, деякі виявилися фатальними.