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В Іспанії голодний борсук під час снігової бурі виявив сховок монет римської епохи

Вівторок, 11 січня 2022, 11:28

На північному заході Іспанії завдяки зусиллям голодного борсука, який полював за їжею, виявили скарб із близько 200 монет римської епохи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Local.

Монети знайшли в квітні 2021 року в печері Ла-Куеста в регіоні Астурія. Подробиці знахідки викладені в Журналі преісторії та археології, опублікованому минулого місяця Мадридським автономним університетом. 

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Вважається, що монети відкопав борсук, який шукав собі їжу під час сильної снігової бурі, яка паралізувала Іспанію в січні 2021 року.

У той час багато створінь намагалися знайти ягоди, черв’яків або комах, аби поживитися. Однак борсук відкопав лише жменю неїстівних металевих дисків, які пізніше помітив місцевий житель.

Загалом археологи розповіли про виявлення 209 монет, що датуються III-V століттями нашої ери. 

Більшість цих монет пізньої римської епохи походять з північного та східного Середземномор'я - з Антіохії, Константинополя, Салонік, принаймні одну монету було доставлено з Лондона.

"Кількість знайдених монет, а також безперечний археологічний інтерес до переходу до раннього Середньовіччя роблять скарб, виявлений у Берсіо, винятковою знахідкою", - написали вони.

Дослідники зазначили, що монети, ймовірно, були переміщені туди в "контексті політичної нестабільності", пов'язаної, зокрема, із вторгненням свебів - німецького народу, який вторгся у північно-західну частину Піренейського півострова у V столітті.

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Іспанія курйози ЄвроЖиття

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