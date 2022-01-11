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В Испании голодный барсук во время снежной бури откопал клад монет римской эпохи

Вторник, 11 января 2022, 11:28

На северо-западе Испании благодаря усилиям голодного барсука, искавшего еду, обнаружили клад из примерно 200 монет римской эпохи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации The Local.

Монеты были найдены в апреле 2021 года в пещере Ла-Куэста в регионе Астурия. Подробности находки описали в Журнале древней истории и археологии, опубликованном в прошлом месяце Мадридским автономным университетом.

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Считают, что монеты откопал барсук, искавший себе еду во время сильной снежной бури, парализовавшей Испанию в январе 2021 года.

В то время многие животные пытались найти ягоды, червей или насекомых, чтобы поживиться. Однако барсук откопал лишь пригоршню несъедобных металлических дисков, которые позже заметил местный житель.

В общей сложности археологи рассказали об обнаружении 209 монет, датируемых III-V веками нашей эры.

Большинство этих монет поздней римской эпохи происходят из северного и восточного Средиземноморья – из Антиохии, Константинополя, Салоник, по крайней мере одна монета была доставлена ​​из Лондона.

"Количество найденных монет, а также бесспорный археологический интерес к переходу к раннему Средневековью делают клад, обнаруженный в Берсио, исключительной находкой", - написали они.

Исследователи отметили, что монеты, вероятно, были перемещены туда в "контексте политической нестабильности", связанной, в частности, с вторжением свебов – немецкого народа, вторгшегося в северо-западную часть Пиренейского полуострова в V веке.

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