Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Польща надіслала Єврокомісії свої пояснення щодо суперечливої Дисциплінарної палати

Вівторок, 11 січня 2022, 15:17

Польща надіслала Єврокомісії свої роз’яснення з приводу Дисциплінарної палати Верховного суду в останній день до завершення терміну, 10 січня. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

У ЄК підтвердили, що отримали листа та вивчають його. "За відсутності доказів, що Польща у повному обсязі виконує вказівку Суду ЄС, Комісія надішле перший лист з проханням сплатити (штраф)", - сказав речник Єврокомісії Крістіан Віган. Втім, він не уточнив, як довго може тривати оцінка відповіді. 

Речник зауважив також, що якщо Суд ЄС накладає штраф на країну-члена ЄС, штраф має бути сплачений і так було завжди. "Єврокомісія має інструменти, щоб забезпечити виплату до бюджету ЄС - за необхідності, вираховуючи штрафи з інших коштів ЄС", - зазначив він. 

Нагадаємо, Суд ЄС липневим рішенням зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується Дисциплінарної палати Верховного суду у таких питаннях, як позбавлення суддівського імунітету. Згодом ЄК запросила у Суду накласти штраф на Польщу за невиконання рішення. В кінці жовтня Суд ЄС покарав країну штрафом 1 млн євро за кожен день відтермінування.

Лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський ще влітку заговорив про те, що Дисциплінарну палату потрібно ліквідувати; заяви про майбутню її ліквідацію пролунали також від прем’єра Матеуша Моравецького. 

 У вересні суд на вимогу Чехії зобов'язав уряд Польщі виплачувати 500 тисяч євро щоденно за невиконання наказу про негайне припинення видобутку вугілля на шахті Турув.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Єврокомісія

Статті

Санкції всупереч Байдену: чи зможе Конгрес США заблокувати "Північний потік-2"

Доля посилених санкцій проти "Північного потоку-2" буде вирішена вже 14 січня. І хоча проєкт республіканців не має підтримки більшості, ситуація залишається хиткою.
11 січня 2022 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Чому зміна влади у Польщі не стане доброю новиною для Києва: погляд із Варшави

Нинішня польська влада готова до реальної підтримки України, незалежно від поглядів Німеччини чи РФ. Чи збережеться цей курс у випадку перемоги опозиції?
10 січня 2022 — Пшемислав Журавський вель Граєвський, голова Ради безпеки й оборони при президенті Польщі

8 форматів для Путіна: як Захід планує домовлятися з РФ про безпеку та Україну

У ЄС не приховують, що їх це все дратує! Адже принцип "нічого про нас без нас" стосується не лише України, а й усіх європейських держав...
10 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда