Польща надіслала Єврокомісії свої пояснення щодо суперечливої Дисциплінарної палати

Польща надіслала Єврокомісії свої роз’яснення з приводу Дисциплінарної палати Верховного суду в останній день до завершення терміну, 10 січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP.

У ЄК підтвердили, що отримали листа та вивчають його. "За відсутності доказів, що Польща у повному обсязі виконує вказівку Суду ЄС, Комісія надішле перший лист з проханням сплатити (штраф)", - сказав речник Єврокомісії Крістіан Віган. Втім, він не уточнив, як довго може тривати оцінка відповіді.

Речник зауважив також, що якщо Суд ЄС накладає штраф на країну-члена ЄС, штраф має бути сплачений і так було завжди. "Єврокомісія має інструменти, щоб забезпечити виплату до бюджету ЄС - за необхідності, вираховуючи штрафи з інших коштів ЄС", - зазначив він.

Нагадаємо, Суд ЄС липневим рішенням зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується Дисциплінарної палати Верховного суду у таких питаннях, як позбавлення суддівського імунітету. Згодом ЄК запросила у Суду накласти штраф на Польщу за невиконання рішення. В кінці жовтня Суд ЄС покарав країну штрафом 1 млн євро за кожен день відтермінування.

Лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський ще влітку заговорив про те, що Дисциплінарну палату потрібно ліквідувати; заяви про майбутню її ліквідацію пролунали також від прем’єра Матеуша Моравецького.

У вересні суд на вимогу Чехії зобов'язав уряд Польщі виплачувати 500 тисяч євро щоденно за невиконання наказу про негайне припинення видобутку вугілля на шахті Турув.