Польша направила Еврокомиссии свои объяснения по противоречивой Дисциплинарной палате

Польша направила Еврокомиссии свои разъяснения по поводу Дисциплинарной палаты Верховного суда в последний день до истечения срока, 10 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

В ЕК подтвердили, что получили письмо и изучают его. "При отсутствии доказательств, что Польша в полном объеме выполняет указание Суда ЕС, Комиссия пришлет первое письмо с просьбой уплатить штраф", - сказал спикер Еврокомиссии Кристиан Виган. Впрочем, он не уточнил, как долго может продолжаться оценка ответа.

Представитель также отметил, что если Суд ЕС налагает штраф на страну-члена ЕС, штраф должен быть уплачен, и так было всегда. "Еврокомиссия располагает инструментами, чтобы обеспечить выплату в бюджет ЕС – при необходимости, высчитывая штрафы из других средств ЕС", – отметил он.

Напомним, Суд ЕС июльским решением обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося Дисциплинарной палаты Верховного суда по таким вопросам, как лишение судейского иммунитета. Впоследствии ЕК попросила Суд наложить штраф на Польшу за невыполнение решения. В конце октября Суд ЕС наказал страну штрафом в 1 млн евро за каждый день отсрочки.

Лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский еще летом заговорил о том, что дисциплинарную палату следует ликвидировать; заявления о предстоящей ее ликвидации прозвучали также от премьера Матеуша Моравецкого.

В сентябре суд по требованию Чехии обязал правительство Польши выплачивать 500 тысяч евро ежедневно за невыполнение приказа о немедленном прекращении добычи угля на шахте Турув.

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