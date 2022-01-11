Латвія може відмовитись від тканинних масок через два тижні

Уряд Латвії підтримав ідею з 25 січня відмовитися від тканинних масок, що закривають ніс та рот.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Через два тижні у публічних місцях можна буде використовувати лише медичні маски та респіратори FFP2. Але поки що ця вимога не оформлена в конкретне рішення уряду.

На засіданні уряду керівник Групи оперативного керівництва директор Державної канцелярії Яніс Цитсковскіс поінформував про те, що про це дискутують експерти.

За словами Цитсковскіса, зараз держава має в запасі необхідну кількість медичних масок, які протягом двох тижнів можна буде безкоштовно видати нужденним і малозабезпеченим.

Він зазначив, що вимога про використання медичних масок і відмову від тканинних масок може набути чинності через два тижні.

Щодо респіраторів FFP2, Цитсковскіс поінформував, що в країні немає запасів таких масок, а також немає активних договорів щодо закупівлі таких засобів захисту. Щоб придбати такі респіратори в потрібному обсязі, необхідно оголосити закупівлю і це вимагатиме півтора місяці.

Нагадаємо, у Румунії ввели обов'язкове носіння медичних масок або масок класу FFP2 у всіх громадських місцях. Текстильні або пластикові маски не будуть дозволені ні в приміщенні, ні на відкритому повітрі.

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