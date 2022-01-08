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Укр / Рус

У Румунії медичні маски стали обов'язковими в усіх громадських місцях

Субота, 8 січня 2022, 15:32

Уряд Румунії прийняв нові обмеження та продовжив режим підвищеної готовності ще на 30 днів.

Про це пише "Euractiv", повідомляє "Європейська правда".

Найбільшою зміною є заборона на використання тканинних та пластикових масок для обличчя з 8 січня.

З суботи влада Румунії ввела обов'язкове носіння медичних масок або масок класу FFP2 у всіх громадських місцях. Текстильні або пластикові маски не будуть дозволені ні в приміщенні, ні на відкритому повітрі.

Крім того, будуть обмеження на проведення шоу або спортивних заходів, але ресторани та магазини можуть залишатись відкритими до 22:00.

Число нових випадків COVID-19 зростало з початку року, і влада очікує, що п'ята хвиля коронавірусних інфекцій вийде на пік наприкінці цього місяця.

Раніше повідомлялося, що новий коаліційний уряд Румунії обговорює законопроєкт, який вимагатиме від людей, які йдуть на свої робочі місця, пред’являти ковід-сертифікати з підтвердженням повної вакцинації, одужання від COVID-19 або негативного тесту.

У Румунії лише 40% населення вакциновані двома дозами.

Нагадаємо, з 10 грудня для в’їзду в Румунію з України навіть вакцинованим людям потрібен результат ПЛР-тесту на коронавірус.

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Румунія Коронавірус

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