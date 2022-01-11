Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Латвия может отказаться от тканевых масок через две недели

Вторник, 11 января 2022, 16:21

Правительство Латвии поддержало идею с 25 января отказаться от тканевых масок, закрывающих нос и рот.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Через две недели в публичных местах можно будет использовать только медицинские маски и респираторы FFP2. Но пока это требование не оформлено в конкретное решение правительства.

На заседании правительства руководитель группы оперативного руководства директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис проинформировал о том, что об этом дискутируют эксперты.

По словам Цитсковскиса, сейчас у государства есть в запасе необходимое количество медицинских масок, которые в течение двух недель можно будет бесплатно выдать нуждающимся и малоимущим.

Он отметил, что требование об использовании медицинских масок и отказе от тканевых масок может вступить в силу через две недели.

Относительно респираторов FFP2 Цитсковскис проинформировал, что в стране нет запасов таких масок, а также нет активных договоров по закупке таких средств защиты. Чтобы приобрести такие респираторы в нужном объеме, необходимо объявить закупку и потребуется полтора месяца.

Напомним, в Румынии ввели обязательное ношение медицинских масок или масок класса FFP2 во всех общественных местах. Текстильные или пластиковые маски не будут разрешены ни в помещении, ни на открытом воздухе.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия Коронавирус

Статьи

Санкции вопреки Байдену: сможет ли Конгресс США заблокировать "Северный поток-2"

Судьба усиленных санкций против "Северного потока-2" будет решена уже 14 января. И хотя проект республиканцев не имеет поддержки большинства, ситуация остается неустойчивой (укр.)
11 января 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Почему смена власти в Польше не станет хорошей новостью для Киева: взгляд из Варшавы

Нынешняя польская власть готова к реальной поддержке Украины независимо от взглядов Германии или РФ. Сохранится ли этот курс в случае победы оппозиции? (укр.)
10 января 2022 — Пшемыслав Журавский вель Граевский, глава Совета безопасности и обороны при президенте Польши

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

В ЕС не скрывают, что их все это раздражает! Ведь принцип "ничего о нас без нас" относится не только к Украине, но и ко всем европейским странам...
10 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда