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Європарламент визначився з датою обрання нового президента після смерті Давіда Сассолі

Вівторок, 11 січня 2022, 19:59

Вибори нового президента Європейського парламенту відбудуться 18 січня на пленарній сесії у Страсбурзі.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄП, повідомляє "Європейська правда".

Церемонія вшанування пам’яті Давіда Сассолі, який помер 11 січня, відбудеться 17 січня на відкритті пленарної сесії.

Вже наступного дня, 18 січня, відбудуться вибори нового президента Європарламенту. Того ж тижня виберуть також віцепрезидентів.

Згідно з регламентом, до обрання нового очільника Європарламентом тимчасово керуватиме перший віцепрезидент.

Давід Сассолі помер у віці 65 років після госпіталізації в Італії.

У вересні минулого року Сассолі був доставлений до лікарні в Страсбурзі для лікування важкої форми пневмонії.

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Європарламент

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