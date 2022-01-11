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Европарламент определился с датой избрания нового президента после смерти Давида Сассоли

Вторник, 11 января 2022, 19:59

Выборы нового президента Европейского парламента пройдут 18 января на пленарной сессии в Страсбурге.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕП, сообщает "Европейская правда".

Церемония памяти Давида Сассоли, скончавшегося 11 января, состоится 17 января на открытии пленарной сессии.

Уже на следующий день, 18 января, пройдут выборы нового президента Европарламента. На той же неделе выберут также вице-президентов.

Согласно регламенту, до избрания нового главы Европарламентом будет временно руководить первый вице-президент.

Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет после госпитализации в Италии.

В сентябре прошлого года Сассоли был доставлен в больницу в Страсбурге для лечения тяжелой формы пневмонии.

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Европарламент

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