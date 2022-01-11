США розповіли про очікування від зустрічі Ради Росія-НАТО

Рада Росія-НАТО 12 січня має показати, чи можна дипломатичними шляхами домовитися із Москвою про деескалацію ситуації навколо України.

Про це заявила посол США в НАТО Джулліана Сміт під час спілкування з журналістами у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Що ми можемо очікувати завтра, то це те, що всі союзники увійдуть до кімнати об'єднаними навколо кількох речей. Вони є єдиними у своїй рішучості, якщо Росія вирішить продовжити свою агресію в Україні. Але вони також є єдиними у необхідності діалогу завтра. США проводять консультації з союзниками в цьому процесі в останні тижні. І є відчуття, що ми готові до завтрашніх переговорів", – сказала Сміт.

"Ми не знаємо, що станеться завтра. Ми намагаємося об'єктивно дивитися на виклики. Ми налаштовані увійти до цих дверей завтра вранці і розпочати дискусію, щоб побачити, чи може дипломатія призвести до деескалації конфлікту", - додала посол.

За її словами, НАТО не має наміру відкочуватися до кордонів 1997 року і не буде жодних переговорів щодо гарантій, не приймати Україну чи інші країни.

"Коли ми говоримо з союзниками, всім стає ясно, що ніхто не має наміру відкочуватися назад у часі в зовсім іншу епоху, до іншого альянсу, який був меншим і залишав набагато менший слід в історії. Ми повинні відповідати сучасному світу", - заявила вона , відповідаючи на заяву заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова про те, що НАТО настав час "збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року".

Про підготовку до зустрічі Ради Росія-НАТО дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

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