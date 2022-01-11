США рассказали об ожиданиях от встречи Совета Россия-НАТО

Совет Россия-НАТО 12 января должен показать, можно ли по дипломатическим путям договориться с Москвой о деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом заявила посол США в НАТО Джуллиана Смит во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Что мы можем ожидать завтра, так это то, что все союзники войдут в комнату объединенными вокруг нескольких вещей. Они едины в своей решимости, если Россия решит продолжить свою агрессию в Украине. Но они также едины в необходимости диалога завтра. США ведут консультации с союзниками в этом процессе в последние недели. И есть ощущение, что мы готовы к завтрашним переговорам", - сказала Смит.

"Мы не знаем, что случится завтра. Мы все стараемся объективно смотреть на вызовы. Мы настроены войти в эти двери завтра утром и начать дискуссию, чтобы увидеть, может ли дипломатия привести к деэскалации конфликта", - добавила посол.

По ее словам, НАТО не намерена откатываться к границам 1997 года и не будет никаких переговорыв относительно гарантий, не принимать Украину или другие страны.

"Когда мы говорим с союзниками, всем становится ясно, что никто не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру", - заявила она, отвечая на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что НАТО пора "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

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