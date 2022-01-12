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У Франції новий максимум заражень коронавірусом – майже 370 тисяч

Середа, 12 січня 2022, 07:48

Франція у вівторок повідомила про 368 149 нових випадків коронавірусу, що є найвищим показником пандемії за один день.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Попередній максимум у 332 252 був встановлений 5 січня, з тих пір Франція фіксувала показники заражень вище 300 000 ще два дні.

Кількість позитивних тестів і загальної кількості зроблених наразі становить 20%.

"Я говорив про припливну хвилю, термін, як мені здається, найкраще відображає кількість заражень", - сказав голова МОЗ Франції Олів'є Веран.

Також за останню добу зафіксували 270 смертей від коронавірусної хвороби.

До середини січня уряд планує запровадити вакцинний пропуск, який зробить щеплення обов’язковим для всіх, хто хоче відвідувати ресторани або ходити на заходи в приміщенні.

На сьогодні достатньо підтвердження вакцинації або нещодавнього негативного тесту.

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Франція

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