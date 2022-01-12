Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Во Франции новый максимум заражений коронавирусом – почти 370 тысяч

Среда, 12 января 2022, 07:48

Во вторник Франция сообщила о 368 149 новых случаях коронавируса, что является самым высоким показателем пандемии за один день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Предыдущий максимум в 332 252 был установлен 5 января, с тех пор Франция фиксировала показатели заражений выше 300 тысяч еще два дня.

Количество положительных тестов и общего количества сделанных в настоящее время составляет 20%.

"Я говорил о приливной волне, срок, как мне кажется, лучше всего отражает количество заражений", - сказал глава Минздрава Франции Оливье Веран.

Также за последние сутки зафиксировали 270 смертей от коронавирусной болезни.

До середины января правительство планирует ввести вакцинный пропуск, который сделает прививку обязательным для всех, кто хочет посещать рестораны или ходить на мероприятия в помещении.

На сегодняшний день достаточно подтверждения вакцинации или недавнего отрицательного теста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция

Статьи

Санкции вопреки Байдену: сможет ли Конгресс США заблокировать "Северный поток-2"

Судьба усиленных санкций против "Северного потока-2" будет решена уже 14 января. И хотя проект республиканцев не имеет поддержки большинства, ситуация остается неустойчивой (укр.)
11 января 2022 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Почему смена власти в Польше не станет хорошей новостью для Киева: взгляд из Варшавы

Нынешняя польская власть готова к реальной поддержке Украины независимо от взглядов Германии или РФ. Сохранится ли этот курс в случае победы оппозиции? (укр.)
10 января 2022 — Пшемыслав Журавский вель Граевский, глава Совета безопасности и обороны при президенте Польши

8 форматов для Путина: как Запад планирует договариваться с РФ о безопасности и об Украине

В ЕС не скрывают, что их все это раздражает! Ведь принцип "ничего о нас без нас" относится не только к Украине, но и ко всем европейским странам...
10 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда