Во Франции новый максимум заражений коронавирусом – почти 370 тысяч

Во вторник Франция сообщила о 368 149 новых случаях коронавируса, что является самым высоким показателем пандемии за один день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Предыдущий максимум в 332 252 был установлен 5 января, с тех пор Франция фиксировала показатели заражений выше 300 тысяч еще два дня.

Количество положительных тестов и общего количества сделанных в настоящее время составляет 20%.

"Я говорил о приливной волне, срок, как мне кажется, лучше всего отражает количество заражений", - сказал глава Минздрава Франции Оливье Веран.

Также за последние сутки зафиксировали 270 смертей от коронавирусной болезни.

До середины января правительство планирует ввести вакцинный пропуск, который сделает прививку обязательным для всех, кто хочет посещать рестораны или ходить на мероприятия в помещении.

На сегодняшний день достаточно подтверждения вакцинации или недавнего отрицательного теста.