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ЄС і США підтвердили готовність покарати РФ за агресію перед ключовою зустріччю з НАТО

Середа, 12 січня 2022, 13:51

Євросоюз і Сполучені Штати підтвердили, що готові накласти серйозне покарання на Росію в разі подальшої агресії проти України.   

Про це йшлося на зустрічі у серед між генеральним секретарем Європейської служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно і заступницею держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речника зовнішньополітичної служби ЄС.

Санніно і Шерман зустрілися у Брюсселі для обговорення воєнного нарощення Росії в Україні та біля її кордонів та дипломатичних зусиль у зв'язку з діями Росії. 

Чого намагається досягти РФ своїми вимогами до НАТО та США

"​​Генеральний секретар Санніно та заступниця держсекретаря Шерман наголосили, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та високу ціну.

Вони обговорили двосторонні та багатосторонні дипломатичні зобов'язання після поданих Російською Федерацією пропозицій щодо забезпечення безпеки в Європі", - сказано у заяві.

Санніно і Шерман також підтвердили підтримку ЄС та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, та наголосили на необхідності для Росії деескалації та повного виконання Мінських угод.

Як з'явилися нові вимоги Росії до США та НАТО

Цього тижня у європейських столицях відбувається серія переговорів країн заходу з Росією щодо безпекових ультиматумів Кремля, які включають вимогу не приймати Україну в НАТО.

12 січня в Брюсселі відбувається ключова зустріч Ради Росія-НАТО. Про підготовку до зустрічі дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

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Україна-НАТО Росія США

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