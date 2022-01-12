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Non-starters: заступниця держсекретаря США прокоментувала "договори" від РФ

Середа, 12 січня 2022, 17:19

Заступниця державного секретаря Венді Шерман зазначила, що США і союзники на переговорах з Росією одностайно реагували на пропозиції Росії, зокрема ключові вимоги про так звані "гарантій безпеки", та наголосила, що вони від початку є такими, що не можуть обговорюватися (так званими ‘non-starters’).

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на брифінгу після зустрічі.

"США і наші союзники у НАТО одностайно реагували на пропозиції російської сторони, у тому числі щодо ключових російських пропозицій, які просто не можуть обговорюватися (‘non-starters’). США і союзники чітко сказали, що ми не "грюкнемо дверима" у політиці відкритих дверей НАТО… Союзники НАТО висловлювалися єдиним голосом на підтримку критично важливих міжнародних принципів - що усі країни можуть визначати свою зовнішню політику, що суверенітет і територіальна цілісність - це сакральне, що усі країни повинні мати можливість вільно обирати, з ким вступати в альянси", - зазначила Венді Шерман.

Вона зауважила, що НАТО існує для того, щоб захищати своїх союзників, і ніколи не розширювався через силу чи примус.  

Заступниця держсекретаря повторно наголосила, що США дотримуються принципу  "нічого про вас без вас" зі своїми союзниками, у тому числі щодо України. "Ми не приймаємо рішень про Україну без України, про Європу - без Європи, чи про НАТО без НАТО", - підкреслила вона.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі також заявив, що держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів, про які йшла мова на переговорах зі США і НАТО, читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України".

Про підготовку до зустрічі дивіться у відео Перша зустріч НАТО-РФ за роки. Чи готовий Альянс до шантажу Путіна?

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США Росія Україна-НАТО

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