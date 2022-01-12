Non-starters: заместитель госсекретаря США прокомментировала "договоры" от РФ

Заместитель государственного секретаря Венди Шерман отметила, что США и союзники на переговорах с Россией единогласно реагировали на предложения России, в частности ключевые требования о так называемых "гарантиях безопасности", и подчеркнула, что они изначально не могут обсуждаться (так называемые 'non-starters').

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на брифинге после встречи.

"США и наши союзники в НАТО единодушно реагировали на предложения российской стороны, в том числе по ключевым российским предложениям, которые просто не могут обсуждаться ('non-starters'). США и союзники четко сказали, что мы не "хлопнем дверь" в политике открытых дверей НАТО… Союзники НАТО высказывались единым голосом в поддержку критически важных международных принципов - что все страны могут определять свою внешнюю политику, что суверенитет и территориальная целостность - это святое, что все страны должны иметь возможность свободно выбирать, с кем вступать в альянсы", – отметила Венди Шерман.

Она отметила, что НАТО существует для того, чтобы защищать своих союзников, и никогда не расширялась из-за силы или принуждения.

Замгоссекретаря повторно подчеркнула, что США придерживаются принципа "ничего о вас без вас" со своими союзниками, в том числе в отношении Украины. "Мы не принимаем решений об Украине без Украины, о Европе - без Европы или о НАТО без НАТО", - подчеркнула она.

Подробнее об итогах заседания смотрите в видео ЕвроПравды: Встреча Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи также заявил, что государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых шла речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины".

О подготовке ко встрече смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

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