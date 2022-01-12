Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Non-starters: заместитель госсекретаря США прокомментировала "договоры" от РФ

Среда, 12 января 2022, 17:19

Заместитель государственного секретаря Венди Шерман отметила, что США и союзники на переговорах с Россией единогласно реагировали на предложения России, в частности ключевые требования о так называемых "гарантиях безопасности", и подчеркнула, что они изначально не могут обсуждаться (так называемые 'non-starters').

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на брифинге после встречи.

"США и наши союзники в НАТО единодушно реагировали на предложения российской стороны, в том числе по ключевым российским предложениям, которые просто не могут обсуждаться ('non-starters'). США и союзники четко сказали, что мы не "хлопнем дверь" в политике открытых дверей НАТО… Союзники НАТО высказывались единым голосом в поддержку критически важных международных принципов - что все страны могут определять свою внешнюю политику, что суверенитет и территориальная целостность - это святое, что все страны должны иметь возможность свободно выбирать, с кем вступать в альянсы", – отметила Венди Шерман.

Она отметила, что НАТО существует для того, чтобы защищать своих союзников, и никогда не расширялась из-за силы или принуждения.

Замгоссекретаря повторно подчеркнула, что США придерживаются принципа "ничего о вас без вас" со своими союзниками, в том числе в отношении Украины. "Мы не принимаем решений об Украине без Украины, о Европе - без Европы или о НАТО без НАТО", - подчеркнула она.

Подробнее об итогах заседания смотрите в видео ЕвроПравды: Встреча Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи также заявил, что государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых шла речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины".

О подготовке ко встрече смотрите в видео Первая встреча НАТО-РФ за годы. Готов ли Альянс к шантажу Путина?

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Россия Украина-НАТО

Статьи

Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии

Дальнейшие шаги против Украины будут иметь реальную цену и серьезные последствия для РФ. У ЕС есть пути и средства для продвижения наших интересов и интересов наших партнеров (укр.)
12 января 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности

Какие переговорные стратегии избрали США и РФ и что это значит для Украины

Несмотря на отсутствие результатов, женевские переговоры США и РФ не прошли даром. Какие последствия они будут иметь и что это значит для Украины? (укр.)
12 января 2022 — Александр Краев, "Українська призма"

Как возникли новые требования России к США и НАТО

Россия не скрывает желания изменить мир, или, по крайней мере, европейский континент, "под себя". Понять это несложно... (укр.)
12 января 2022 — Наталья Ищенко, журналистка