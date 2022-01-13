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ЄС розглядає утримання виплат Польщі через несплату багатомільйонного штрафу - Bloomberg

Четвер, 13 січня 2022, 09:25

ЄС готується призупинити бюджетні виплати Польщі за відмову сплатити штраф у розмірі 500 тисяч євро на день - загальна сума заборгованості Варшави зараз становить понад 50 мільйонів євро. 

Про це повідомило в середу агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Суд ЄС оштрафував Польщу за невиконання рішення ЄС про закриття буровугільної шахти в Туруві через транскордонне забруднення

Єврокомісія надіслала Польщі вимогу сплатити 25 млн євро за рішенням Суду ЄС щодо шахти

Європейська комісія, виконавчий орган блоку, направила до Варшави три запити на оплату та поінформувала уряд про те, що також почне нараховувати штраф за прострочення платежу. Блокування виплати коштів може відбутися протягом найближчих днів або тижнів. 

Суд ЄС виніс рішення про фінансове покарання у вересні після того, як Польща не виконала ухвалу про закриття буровугільної шахти в Туруві, яка, за словами Чехії, виснажує запаси води у прикордонному регіоні. 

Польський уряд заявляє, що об'єкт забезпечує паливом прилеглу електростанцію, на яку припадає до 7% енергопостачання країни.

Минулого місяця представник польського уряду повідомив місцевим ЗМІ, що країна не планує платити штраф, пов'язаний з шахтою. 

Читайте більше у статті: Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС

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Польща Єврокомісія

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