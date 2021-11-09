Єврокомісія надіслала Польщі вимогу сплатити 25 млн євро за рішенням Суду ЄС щодо шахти

Єврокомісія направила владі Польщі першу вимогу про виплату штрафу за невиконання рішення про зупинення робіт на копальні Турув.

Про це пише RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Сума виплати вже становить 25 мільйонів євро. Якщо Польща не сплатить штраф, ця сума буде вирахована із коштів, що виплачуються Польщі з фондів ЄС, зі сплатою пені за прострочення платежу.

19 жовтня Брюссель надіслав польській владі лист із закликом "терміново надати Комісії докази припинення видобутку бурого вугілля на копальні Турув". Єврокомісія попередила, що за відсутності таких доказів, вона почне регулярно надсилати запити на оплату.

Штрафи нараховуються з 20 вересня, коли рішення було передано польській владі.

Польща зобов'язана сплачувати штрафи до бюджету ЄС доти, доки вона не виконає рішення або поки остаточне рішення не буде винесено Судом ЄС, а цього можна очікувати через рік. У вівторок розпочнеться перше слухання у суді.

Нагадаємо, 27 жовтня Суд ЄС наклав на Польщу штраф у розмірі 1 млн євро на день за те, що вона не виконала липневе рішення і не призупинила дію положень щодо своєї Дисциплінарної палати Верховного суду.

У вересні суд на вимогу Чехії зобов'язав уряд Польщі виплачувати 500 тисяч євро щоденно за невиконання наказу про негайне припинення видобутку вугілля на шахті Турув.

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що країна "не може і не повинна платити жодного злотого" штрафів, присуджених Судом ЄС.

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