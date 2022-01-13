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ЕС рассматривает удержание выплат Польше из-за неуплаты многомиллионного штрафа - Bloomberg

Четверг, 13 января 2022, 09:25

ЕС готовится приостановить бюджетные выплаты Польше за отказ уплатить штраф в размере 500 тысяч евро в день – общая сумма задолженности Варшавы сейчас составляет более 50 миллионов евро.

Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Суд ЕС оштрафовал Польшу за невыполнение решения ЕС о закрытии буроугольной шахты в Туруве из-за трансграничного загрязнения

Еврокомиссия направила Польше требование уплатить 25 млн евро по решению Суда ЕС по шахте

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, направила в Варшаву три запроса на оплату и проинформировала правительство о том, что начнет начислять штраф за просрочку платежа. Блокировка выплаты средств может произойти в ближайшие дни или недели.

Суд ЕС вынес решение о финансовом наказании в сентябре после того, как Польша не выполнила решение о закрытии буроугольной шахты в Туруве, которая, по словам Чехии, истощает запасы воды в приграничном регионе.

Польское правительство заявляет, что объект обеспечивает топливом близлежащую электростанцию, на которую приходится до 7% энергоснабжения страны.

В прошлом месяце представитель польского правительства сообщил местным СМИ, что страна не планирует платить штраф, связанный с шахтой.

Читайте больше в статье: Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения Суда ЕС

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Польша Еврокомиссия

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