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"Повертають комуністичні стандарти": заплановані освітні зміни викликали дискусію в Польщі

Четвер, 13 січня 2022, 10:14

Нові поправки до закону про освіту у Польщі спричинили у середу гарячі дебати в парламенті між правлячою партією "Право та справедливість" (ПіС) і опозицією.

Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Законопроєкт, який отримав назву "Lex Czarnek", покликаний розширити владу призначених урядом регіональних адміністраторів над школами.

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Якщо законопроєкт ухвалять, адміністратори, які від імені уряду контролюють освіту та навчання у школах в кожному з 16 воєводств, матимуть контроль над тим, які гості можуть бути запрошені до шкіл, наприклад, члени неурядових організацій або співробітники поліції. Вони також зможуть швидко усувати директорів шкіл з посад.

В опозиції заявили, що уряд повертає комуністичні стандарти, узурпуючи  право батьків виховувати своїх дітей.

У міністерстві пояснюють, що новий закон полегшить роботу шкіл та захистить їх від "шкідливих неомарксистських ідеологій". 

Опозиція стверджує, що законопроєкт дозволяє уряду не допускати до шкіл тих, хто дотримується світогляду, відмінного від правлячого табору, особливо ЛГБТІ-активістів, і водночас не дозволяє школам викладати речі, які не відповідають поглядам ПіС, наприклад, статеве виховання.

Спірний законопроєкт повернувся до парламентського комітету з освіти, де його обговорять у четвер.

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Польща ЄвроЖиття

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