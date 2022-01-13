Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

"Возвращают коммунистические стандарты": планируемые изменения в образовании вызвали дискуссию в Польше

Четверг, 13 января 2022, 10:14

Новые поправки к закону об образовании в Польше вызвали в среду жаркие дебаты в парламенте между правящей партией "Право и справедливость" (ПиС) и оппозицией.

Об этом идет речь в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Законопроект, получивший название "Lex Czarnek", призван расширить власть назначенных правительством региональных администраторов над школами.

ЕС рассматривает удержание выплат Польше из-за неуплаты многомиллионного штрафа - Bloomberg

Если законопроект будет принят, администраторы, которые от имени правительства контролируют образование и обучение в школах в каждом из 16 воеводств, будут иметь контроль над тем, какие гости могут быть приглашены в школы, например, члены неправительственных организаций или сотрудники полиции. Они также смогут быстро снимать директоров школ с должностей.

В оппозиции заявили, что правительство возвращает коммунистические стандарты, узурпируя право родителей воспитывать своих детей.

В министерстве объясняют, что новый закон облегчит работу школ и защитит их от "вредных неомарксистских идеологий".

Оппозиция утверждает, что законопроект позволяет правительству не допускать в школы тех, кто придерживается мировоззрения, отличного от правящего лагеря, особенно ЛГБТИ-активистов, и одновременно не позволяет школам преподавать вещи, не соответствующие взглядам ПиС, например, половое воспитание.

Спорный законопроект вернулся в парламентский комитет по образованию, где его обсудят в четверг.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша ЕвроЖизнь

Статьи

Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии

Дальнейшие шаги против Украины будут иметь реальную цену и серьезные последствия для РФ. У ЕС есть пути и средства для продвижения наших интересов и интересов наших партнеров (укр.)
12 января 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности

Какие переговорные стратегии избрали США и РФ и что это значит для Украины

Несмотря на отсутствие результатов, женевские переговоры США и РФ не прошли даром. Какие последствия они будут иметь и что это значит для Украины? (укр.)
12 января 2022 — Александр Краев, "Українська призма"

Как возникли новые требования России к США и НАТО

Россия не скрывает желания изменить мир, или, по крайней мере, европейский континент, "под себя". Понять это несложно... (укр.)
12 января 2022 — Наталья Ищенко, журналистка