Єврокомісія очікує відповідь від "Газпрому" щодо обсягів постачань газу

Єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер поставила під сумнів стратегію російського "Газпрому" щодо обмеження постачання газу в період підвищеного попиту.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда"

"Справді змушує задуматися, що компанія, враховуючи зростаючий попит, обмежує пропозицію. Це досить рідкісна поведінка на ринку", - сказала Вестагер журналістам у Брюсселі.

За її словами, Єврокомісія збере докази можливої ​​антиконкурентної поведінки основних постачальників газу у блоці.

"Ми розіслали анкети низці постачальників енергії. Ми отримали багато відповідей, але все ще чекаємо на відповіді, у тому числі від "Газпрому", — сказала вона, додавши, що "з нетерпінням чекає інформації, щоб продовжити наш аналіз".

Вестагер зазначила, що зростання цін на енергоносії є "дуже важливим пріоритетом" для ЄС, оскільки "кожне домогосподарство в Європі бачить зростання своїх рахунків за електроенергію".

Нагадаємо, Сенат США проголосує в четвер за законопроєкт республіканця Теда Круза про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" у Європі, хоча очікується, що він не отримає достатньої підтримки для ухвалення.

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