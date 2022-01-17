У Греції починають штрафувати невакцинованих старше 60 років

У Греції люди віком від 60 років, які ще не були вакциновані від коронавірусу, з понеділка почнуть отримувати щомісячний штраф у розмірі 100 євро.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Проте уряд виключив сценарій поширення обов'язкової вакцинації інші вікові групи.

З моменту оголошення штрафів 90% громадян старше 60 років щеплені або записалися на прийом, проте ще 10% громадян не зробили щеплення.

Уряд вирішив зробити вакцинацію обов'язковою для громадян віком від 60 років, оскільки вони вважаються вразливою групою. Дев'ять із десяти смертей від COVID припадає на громадян старше 60 років, семеро з десяти пацієнтів в інтенсивній терапії старше 60 років та вісім із десяти пацієнтів не вакциновані.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що поширення обов'язкової вакцинації на осіб молодших 60 років не розглядається принаймні на даний момент.

У неділю в Греції було зареєстровано 10 783 нових випадків, 95 смертей та 680 осіб у відділеннях інтенсивної терапії. Серед хворих у реанімаціях 81,47% не щеплені.

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