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В Греции начинают штрафовать невакцинированных старше 60 лет

Понедельник, 17 января 2022, 10:09

В Греции люди старше 60 лет, которые еще не были вакцинированы от коронавируса, с понедельника начнут получать ежемесячный штраф в размере 100 евро.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Однако правительство исключило сценарий распространения обязательной вакцинации на другие возрастные группы.

С момента объявления штрафов 90% граждан старше 60 лет привиты или записались на прием, однако еще 10% граждан не сделали прививку.

Правительство решило сделать вакцинацию обязательной для граждан старше 60 лет, поскольку они считаются уязвимой группой. Девять из десяти смертей от COVID приходится на граждан старше 60 лет, семь из десяти пациентов в интенсивной терапии старше 60 лет и восемь из десяти пациентов не вакцинированы.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что распространение обязательной вакцинации на лиц моложе 60 лет не рассматривается, по крайней мере, на данный момент.

В воскресенье в Греции было зарегистрировано 10 783 новых случая, 95 смертей и 680 человек в отделениях интенсивной терапии. Среди больных в реанимациях 81,47% непривиты.

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Греция Вакцины

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