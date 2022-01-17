В ЄС заявили, що Росія не передала документи для визнання вакцини "Спутник V"

Росія не передала Європейському агентству з лікарських засобів (EMA) відсутні документи для визнання в ЄС вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Про це заявив посол Євросоюзу в Москві Маркус Едерер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс.

"Ситуація залишається незмінною. Робота з авторизації триває, було дві інспекції у першій половині минулого року, після чого EMA запросили додаткові документи, які, наскільки мені відомо, ще не були отримані", - сказав Едерер.

Він зазначив, що отримання документів уможливило б нові інспекції EMA.

"Ситуація з ВООЗ інша, як ми розуміємо, вони отримали необхідні документи. Ми сподіваємося, що і ми побачимо необхідну документацію в EMA, гадаю, всі зацікавлені у якомога більшій кількості вакцин, доступних у світі", - додав посол.

Раніше повідомлялося, що агентство ЄС навряд чи прийме рішення щодо російської вакцини, щонайменше, до першого кварталу 2022 року.

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