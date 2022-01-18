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Укр / Рус

Великобритания начала поставлять Украине противотанковое оружие

Вторник, 18 января 2022, 07:38

Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы приняли решение о поставках Украине легких противотанковых систем вооружения", – сказал Уоллес в парламенте.

По его словам, первые системы уже были доставлены в понедельник и небольшое количество британских военнослужащих будет проводить обучение в течение короткого периода времени.

Он не уточнил количество и тип отправляемого вооружения, но сказал: "Это не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России. Их нужно использовать для самообороны".

"Они ближнего радиуса действия… но они могут заставить людей остановиться и задуматься, что они делают, и если танки войдут в Украину, вторгнутся в нее, то они станут частью защитного механизма", – сказал министр.

Британский журналист Джордж Эллисон написал в Twitter, что британские транспортные самолеты C-17 перевозят легкое противотанковое вооружение в Украину.

Судя по выбранному пути, самолеты курсировали не по самому короткому маршруту. Германия, вероятно, отказала в праве на пролет над своей территорией.

Издание The Guardian пишет, что поставленное вооружение, скорее всего, будет ручным легким противотанковым оружием нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров, предназначенным для борьбы с тяжелой танковой армией России.

Они обладают аналогичными возможностями, но не настолько мощны, как противотанковые ракеты Javelin, поставляемые США в Украину с 2018 года. Теоретически более легкое вооружение может вывести из строя танк, ударив по нему сверху.

 

The Times пишет, что Британия посылает Украине легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

Оружие весом 12,5 кг, которое использовалось против талибов в Афганистане, стреляет с плеча и способно уничтожить танк одним выстрелом. Его можно развернуть за пять секунд.

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