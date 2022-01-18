Канада відправила в Україну загін спецпризначенців на тлі загрози РФ - ЗМІ

Міністерство оборони Канади направило загін сил спеціального призначення в Україну на тлі зростання напруженості між НАТО і Росією.

Про це повідомляє канадський телеканал Global News, повідомляє "Європейська правда".

Присутність канадського спецназу є частиною спроби союзників НАТО стримати російську агресію в Україні та визначити способи надання допомоги українському уряду.

За словами джерел, підрозділ також отримав завдання допомогти розробити плани евакуації канадського дипломатичного персоналу в разі повномасштабного вторгнення.

Ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтвердили присутність спецназу в Україні, окрім як заявляють, що бійці спецназу залучені до ширшої допомоги Канади Україні.

"(Командування сил спеціальних операцій Канади) є частиною ширших зусиль Збройних сил щодо підтримки Сил безпеки України", – заявила речник командування спеціальних операцій майор Ембер Біно.

Біно зазначила, що канадський спецназ надає підготовку, а також "експертизу інструкторів та керівництва" українським колегам з 2020 року — хоча джерела повідомили Global News, що останній контингент спецназу, який виїхав в Україну приблизно 9 січня, не проводить навчання.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі вирушила в неділю з тижневим візитом до Києва, щоб підтвердити підтримку Оттавою українського суверенітету.

Нагадаємо, Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

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