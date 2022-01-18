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Канада отправила в Украину отряд спецназовцев на фоне угрозы РФ - СМИ

Вторник, 18 января 2022, 08:11

Министерство обороны Канады направило отряд сил специального назначения в Украину на фоне роста напряженности между НАТО и Россией.

Об этом сообщает канадский телеканал Global News, сообщает "Европейская правда".

Присутствие канадского спецназа является частью попыток союзников НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

По словам источников, подразделение также получило задачу помочь разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения.

Ни правительство, ни канадские вооруженные силы официально не подтвердили присутствие спецназа в Украине, кроме как заявляют, что бойцы спецназа вовлечены в более широкую помощь Канады Украине.

"(Командование сил специальных операций Канады) является частью более широких усилий Вооруженных сил по поддержке Сил безопасности Украины", – заявила представитель командования специальных операций майор Эмбер Бино.

Бино отметила, что канадский спецназ предоставляет подготовку, а также "экспертизу инструкторов и руководства" украинским коллегам с 2020 года, хотя источники сообщили Global News, что последний контингент спецназа, выехавшего в Украину примерно 9 января, не проводит учебу.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли отправилась в воскресенье с недельным визитом в Киев, чтобы подтвердить поддержку Оттавой украинского суверенитета.

Напомним, Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

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Канада Украина-НАТО

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