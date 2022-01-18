Терорист Брейвік почав судове слухання про дострокове звільнення із нацистського привітання

Норвезький масовий вбивця Андерс Брейвік показав судді нацистське привітання на початку судового слухання про його умовно-дострокове звільнення.

Про це пише Aftenposten, повідомляє "Європейська правда".

42-річний Брейвік вперше за п’ять років зявився перед громадськістю.

Він прибув в суд у темному костюмі з краваткою і з виголеною головою, після чого зробив нацистське привітання присутнім у залі. Він повторив привітання судді Дагу Бьорвіку, коли той увійшов до зали суду.

Він також мав аркуші із надрукованими англійською мовою написами, у тому числі один із написом "Припиніть свій геноцид проти наших білих націй" та "Нацистська громадянська війна".

Звертаючись до судді, Брейвік назвав себе кандидатом у депутати.

Суд у місті Шієн, на південний захід від столиці, де Брейвік відбуває покарання, розгляне справу цього тижня після того, як прокуратура Осло минулого року відхилила заяву Брейвіка про дострокове звільнення.

Розгляд триватиме максимум чотири дні у тюремній спортивній залі, переобладнаній в імпровізовану залу суду, а рішення очікується приблизно через тиждень.

Брейвік відбуває максимальний термін ув’язнення в Норвегії в 21 рік, який може бути продовжений на невизначений термін, якщо він буде вважатися загрозою для суспільства.

Якщо його прохання про звільнення буде відхилено, Брейвік, який змінив своє юридичне ім’я на Фьотольф Хансен, може подати заяву на нове слухання через рік.

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