Террорист Брейвик начал судебное слушание о досрочном освобождении с нацистского приветствия

Норвежский массовый убийца Андерс Брейвик показал судье нацистское приветствие в начале судебного слушания о его условно-досрочном освобождении.

Об этом пишет Aftenposten, сообщает "Европейская правда".

42-летний Брейвик впервые за пять лет предстал перед общественностью.

Он прибыл в суд в темном костюме с галстуком и выбритой головой, после чего показал нацистское поздравление присутствующим в зале. Он повторил приветствие судье Дагу Бервику, когда тот вошел в зал суда.

У него также были листы с напечатанными на английском языке надписями, в том числе одна с надписью "Прекратите свой геноцид против наших белых наций" и "Нацистская гражданская война".

Обращаясь к судье, Брейвик назвал себя кандидатом в депутаты.

Суд в городе Шиен, юго-западнее столицы, где Брейвик отбывает наказание, рассмотрит дело на этой неделе после того, как прокуратура Осло в прошлом году отклонила заявление Брейвика о досрочном освобождении.

Разбирательство будет длиться максимум четыре дня в тюремном спортивном зале, переоборудованном в импровизированный зал суда, а решение ожидается примерно через неделю.

Брейвик отбывает максимальный срок в Норвегии в 21 год, который может быть продлен на неопределенный срок, если он будет считаться угрозой для общества.

Если его просьба об освобождении будет отклонена, Брейвик, сменивший свое юридическое имя на Фйотольф Хансен, может подать заявление на новое слушание через год.

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