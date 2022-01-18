Сопротивление членству в НАТО среди финнов упало до рекордно низкого уровня

Около трети жителей Финляндии выступают за присоединение своей страны к Североатлантическому альянсу.

Таковы результаты опроса GALLUP для газеты Helsingin Sanomat.

Число сторонников членства выросло на восемь процентных пунктов с конца 2019 года. Поддержка членства в НАТО сейчас составляет 28% - это самый высокий показатель за всю историю опросов газеты, хотя несколько раз цифра была близка.

Однако наиболее резкие перемены произошли среди противников членства в НАТО. Еще никогда не было так мало оппонентов членства в опросах Helsingin Sanomat, как сейчас. Впервые в истории опросов сопротивление упало ниже 50 процентов.

Начиная с 2002 года газета 23 раза опрашивала граждан по поводу членства в Альянсе. Число противников вступления в НАТО всегда было не менее 53% и не больше 68%. Сейчас только 42% оппонентов членства.

Еще одна большая смена – рекордная доля неопределившихся. 30% респондентов сказали, что не могут высказать свою позицию по отношению к НАТО.

Этот показатель на шесть процентных пунктов больше, чем в предыдущем опросе. В большинстве случаев доля неопределившихся составляла менее 20%.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что у его страны пока нет планов по вступлению в НАТО.

Финляндия долгое время оставляет дверь в НАТО открытой, заявляя, что она имеет право подать заявку на членство, если захочет.

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