Генсек НАТО запропонував Росії серію зустрічей для обговорення питань безпеки

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив усіх учасників Ради Росія-НАТО минулого тижня до серії зустрічей для обговорення питань європейської безпеки.

Про це він сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє "Європейська правда".

"Минулого тижня члени Альянсу і Росія зустрілися на Раді Росія-НАТО, і члени НАТО готові зустрітися знову – щоб

висунути конкретні пропозиції, а також домагатися конструктивних результатів. Сьогодні я запросив усіх членів Ради НАТО-Росія на низку зустрічей" - сказав Столтенберг.

За його словами, союзники готові розглянути, яким чином можна зміцнити військові та цивільні лінії зв'язку на лінії Росія-НАТО.

"Ми також закликаємо Росію скасувати своє рішення про розірвання дипломатичних відносин з НАТО" - заявив Столтенберг.

За словами генсека, члени НАТО також готові обговорити конкретні пропозиції щодо того, як зменшити ризики та підвищити прозорість військової діяльності, як зменшити космічні та кіберзагрози, обговорити контроль над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження.

"Отже, НАТО готовий, а союзники по НАТО готові брати участь і вислухати занепокоєння Росії. Але ми не підемо на компроміс щодо основних принципів, як-от право кожної нації обирати свій шлях і здатність НАТО захищати та захищати всіх союзників" - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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