У Німеччині понад 70 000 людей вийшли на протести проти COVID-обмежень

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Німеччини у понеділок увечері на знак протесту проти заходів щодо боротьби з коронавірусом у країні.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

За оцінкою, що базується на даних поліції, понад 70 000 осіб взяли участь у різних мітингах по всій країні. Протести супроводжувалися великим контингентом поліції, а деяких місцях також проходили контрдемонстрації.

Декілька зібрань пройшли в північному портовому місті Росток, а також у східних містах Баутцен і Котбус, причому більшість учасників не носили маски і не дотримувалися соціальної дистанції.

Декілька демонстрацій були розігнані поліцією або тому, що вони не були належним чином зареєстровані, або тому, що люди не дотримувалися санітарно-гігієнічних вимог.

Проте більшість демонстрацій були мирними. За даними поліції, лише у Тюрінгії на вулиці вийшли близько 21 000 людей, тоді як у землі Баварія близько 14 000 взяли участь у мітингах.

Протестувальники виступають, зокрема, проти потенційної перспективи обов'язкової вакцинації для всіх у Німеччині, яка ще не ухвалена законодавчо.

Протести почалися після того, як міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах припустив, що це може бути кращим варіантом за відновлення карантину в найближчі місяці.

Тим часом, з поширенням варіанта "Омікрон" кількість випадків захворювання в Німеччині в даний час знаходиться на рекордно високому рівні.

Проте показники госпіталізації та смертності поки що не зростають такими ж темпами. Однією з можливих причин цього є кількість людей, які пройшли вакцинацію. Інша ймовірна причина у тому, що "Омікрон" викликає менш важкі симптоми, ніж інші варіанти COVID.

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