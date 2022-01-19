В Германии более 70 000 человек вышли на протесты против COVID-ограничений

Десятки тысяч людей вышли на улицы Германии в понедельник вечером в знак протеста против мер по борьбе с коронавирусом в стране.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

По оценке, основанной на данных полиции, более 70 000 человек приняли участие в различных митингах по всей стране.

Протесты сопровождались большим контингентом полиции, а в некоторых местах также проходили контрдемонстрации.

Несколько собраний прошли в северном портовом городе Росток, а также в восточных городах Баутцен и Котбус, причем большинство участников не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Несколько демонстраций были разогнаны полицией либо потому, что они не были должным образом зарегистрированы, либо потому, что люди не соблюдали санитарно-гигиенические требования.

Однако большинство демонстраций были мирными. По данным полиции, только в Тюрингии на улицы вышли около 21 000 человек, в то время как в земле Бавария около 14 000 приняли участие в митингах.

Протестующие выступают, в частности, против потенциальной перспективы обязательной вакцинации для всех в Германии, которая еще не принята законодательно.

Протесты начались после того, как министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предположил, что это может быть предпочтительнее возобновления карантина в ближайшие месяцы.

Между тем, с распространением варианта "Омикрон", количество случаев заболевания в Германии в настоящее время находится на рекордно высоком уровне.

Однако показатели госпитализации и смертности пока не растут такими же темпами. Одной из вероятных причин этого является количество людей, прошедших вакцинацию. Другая вероятная причина заключается в том, что "Омикрон" вызывает менее тяжелые симптомы, чем другие варианты COVID.