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Уряд Чехії обговорить обов’язкову вакцинацію на тлі стрімкого зростання випадків COVID-19

Середа, 19 січня 2022, 11:40

Уряд Чехії в середу розгляне питання про те, щоб вакцинація від COVID-19 була обов’язковою для працівників ключових професій і людей старше 60 років.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Питання обговорять після того, як щоденна кількість нових випадків коронавірусу досягла рекордного рівня.

Влада повідомила, що у вівторок було зареєстровано 28 469 нових випадків COVID-19, що більш ніж вдвічі більше, ніж 12 371, зареєстрованих у вівторок минулого тижня.

Правоцентристський уряд прем’єр-міністра Петра Фіали розгляне, які подальші кроки слід зробити після скорочення часу карантину та ізоляції в рамках нових заходів, а також запустить з цього тижня обов’язкове тестування співробітників компаній.

Безсимптомним медичним працівникам та працівникам соціальної служби, які мають позитивний результат на COVID-19, дозволяється продовжувати роботу.

Кількість госпіталізацій, пік яких на початку грудня перевищив 7000, у вівторок знизився до 1635.

Нагадаємо, уряд Італії розробляє новий указ, згідно з яким COVID-сертифікат стане обов’язковим для входу в більшість магазинів, на додаток до інших місць і послуг, які вже підпадають під дію правил.

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Чехія Вакцини

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