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В Чехии обсудят обязательную вакцинацию на фоне стремительного роста случаев COVID-19

Среда, 19 января 2022, 11:40

Правительство Чехии в среду рассмотрит вопрос о том, чтобы вакцинация от COVID-19 была обязательной для работников ключевых профессий и людей старше 60 лет.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Вопрос обсудят после того, как ежедневное количество новых случаев коронавируса достигло рекордного уровня.

Власти сообщили, что во вторник было зарегистрировано 28 469 новых случаев COVID-19, что более чем вдвое больше, чем 12 371, зарегистрированных во вторник на прошлой неделе.

Правоцентристское правительство премьер-министра Петра Фиалы рассмотрит, какие дальнейшие шаги следует предпринять после сокращения времени карантина и изоляции в рамках новых мер, а также запустит с этой недели обязательное тестирование сотрудников компаний.

Бессимптомным медицинским работникам и работникам социальной службы, имеющим положительный результат на COVID-19, разрешается продолжать работу.

Количество госпитализаций, пик которых в начале декабря превысил 7000, во вторник снизился до 1635.

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Чехия Вакцины

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