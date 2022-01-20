ЄС, США, НАТО і ОБСЄ вперше провели спільні переговори через дії РФ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, держсекретар США Ентоні Блінкен, генсек НАТО Єнсом Столтенбергом і головуюча в ОБСЄ Польща вперше провели чотиристоронні переговори щодо багатосторонньої координації європейської безпеки

Про це повідомила Служба зовнішніх дій ЄС, пише "Європейська правда".

Чотиристоронній телефонний контакт відбувся в середу ввечері після нещодавніх обмінів думками між партнерами, зокрема з українською стороною та напередодні переговорів США з Росією.

"Вони обговорили військове нарощування Росії навколо України, а також поточні двосторонні та міжнародні дипломатичні відносини, пов’язані зі спробами Росії змінити умови безпеки в Європі. Вони підтвердили необхідність підтримувати фундаментальні принципи існуючої архітектури європейської безпеки, закріплені, зокрема, в ОБСЄ", - йдеться у заяві.

Сторони підкреслили свою рішучість продовжувати інтенсивні консультації щодо визначення шляхів вирішення ситуації шляхом двосторонньої та багатосторонньої дипломатичної взаємодії та представлення сильного, чіткого та єдиного трансатлантичного фронту.

"Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на зустрічі в Бресті минулого тижня домовилися про подальше посилення координації зі Сполученими Штатами та НАТО, а також про посилення співробітництва Європейського Союзу в рамках ОБСЄ та попросили Жозепа Борреля координувати цю діяльність", - зазначили в Брюсселі.

Міністри закордонних справ ЄС продовжать обговорення цього питання на засіданні Ради ЄС в Брюсселі в понеділок. Боррель запросив Блінкена приєднатися до цієї зустрічі.

Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Після позапланового візиту до Києва та до Берліна Блікен зустрінеться з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Женеві у п’ятницю 21 січня.

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