Європарламент у резолюції засудив насильство після протестів у Казахстані

Європейський парламент прийняв резолюцію з засудженням масштабних актів насильства, що послідували за протестами в Казахстані.

Про це пише "Європейська правда".

"Суворо засуджуючи широкомасштабні акти насильства, які сталися після мирних протестів у Казахстані, що почалися 2 січня, парламент закликає казахстанську владу поважати права людини та основні свободи та негайно звільнити свавільно затриманих демонстрантів та активістів", - йдеться у резолюції.

Євродепутати засудили риторику президента Токаєва, включаючи його заяви про протестувальників як про "терористів", і хочуть, щоб казахстанська влада утримувалася від висунення звинувачень у тероризмі "на основі занадто широкого тлумачення цього терміну" і проводила розрізнення між мирними протестувальниками та застосуванням насильства та вчиненням злочинів.

"Парламент вимагає належного міжнародного розслідування злочинів, скоєних проти народу Казахстану. Він також закликає уряд Казахстану розглянути питання про створення постійної робочої групи під егідою ОБСЄ, щоб оцінити, чи були заворушення результатом іноземного втручання чи внутрішньої боротьби за владу, а також усунути першопричину заворушень", - йдеться у резолюції.

На думку євродепутатів, Казахстану потрібні невідкладні реформи для боротьби з корупцією та зменшення зростаючої нерівності.

Нагадаємо, 19 січня останні чотири російські військово-транспортні літаки з військовими на борту вилетіли з Нур-Султана та Алмати на тлі виведення сил ОДКБ з Казахстану.

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